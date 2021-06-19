 

Путин и Байден не смогли договориться по поводу Белоруссии

19.06.2021, 10:18, Разное
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Во время саммита в Женеве 16 июня президенты России и США, Владимир Путин и Джозеф Байден не смогли договориться по поводу Белоруссии. Данную информацию подтвердили в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств во время встречи констатировали, что сближение позиций России и Соединенных Штатов относительно Белоруссии невозможно. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе беседы российский лидер заявил о контрпродуктивности санкций Евросоюза по отношению к Белоруссии и негативно оценил попытки вмешательства в дела суверенного государства.

Еще одной темой женевской встречи главы Белого дома со своим российской коллегой стал оппозиционер Алексей Навальный, ныне отбывающий наказание в колонии. В Кремле заявили, что от Вашингтона не поступало предложений о его обмене с США.

Отметим, что Москва в целом положительно оценила переговоры американского и российского президентов, которые продлились почти три с половиной часа. Дмитрий Песков отметил, что лидерам двух стран удалось вживую обсудить необходимые вопросы и понять, где можно найти точки соприкосновения, а где нет. Очевидно, по поводу Белоруссии позиции России и США разошлись.



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