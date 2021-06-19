Всю жизнь мыла волосы яичными желтками: секреты красоты Любови Полищук

Советская и российская артистка театра и кино Полищук Любовь Григорьевна появилась на свет в 1949 году в Омске. Мама будущей знаменитости работала швеей, а глава семьи занимался строительством. В школьные годы будущая актриса занималась танцами и музыкой. Любовь Григорьевна посещала музыкальную школу, участвовала в музыкальных конкурсах.

Начало творческого пути

Любовь с детских лет мечтала стать артисткой. Из-за высокого роста ее не приняли в балетную школу. Тогда она записалась в школьный хор и стала его солисткой. После окончания школы она поехала в Москву поступать в театральный институт, но опоздала. Ей пришлось вернуться в Омск. В родном городе она начала работать в Омской филармонии, выступала в группе “Омичи на эстраде”.

Позже она поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Окончив учебу, стала артисткой разговорного жанра. Работала по-прежнему в Омске.

В 1971 году она переехала в столицу, где начала работать в Московском мюзик-холле. В 1079 году перешла работать в Московский театр миниатюр, заочно окончила ГИТИС. В кино Любовь Полищук дебютировала в 1974 году.

Привлекательность актрисы сыграла с ней злую шутку

Ее внешность считали «несоветской», поэтому и роли предлагали определенные. Хотя то, как выглядела артистка, это плод долгого труда. В раннем возрасте Полищук себе не нравилась. Ноги ей казались кривыми, волосы тонкими, глаза косыми. Кроме того, она была очень худой.

Любовь Григорьевна думала, что с такими внешними данными добиться успеха невозможно. Со всей своей настойчивостью Любовь Григорьевна приступила к исправлению недостатков, начала работать над дикцией. Кроме того, она делала очень короткие стрижки, прочитав, что тогда волосы станут гуще. Это в то время, когда все ее ровесницы ходили с косами.

У ее бабушки и мамы волосы были очень роскошные. Они раскрыли будущей актрисе секрет, что волосы необходимо мыть черным хлебом и тщательно расчесывать. Чтобы прическа была пышной, надо мыть голову яичными желтками. Этот секрет Любовь Полищук использовала в течение всей своей жизни.

Ее длинные ноги из недостатка превратились в достоинство

Как Любовь Полищук добилась стройности ног? Она покупала открытки с балеринами, на которых те были запечатлены у станка. Любовь подходила к зеркалу и, руководствуясь изображениями на открытках, пыталась выполнить балетные па. Она так стояла, пока не появлялись боли в суставах. В итоге ноги стали красивыми, а походка изящной.

Улыбка

Ее обворожительная улыбка подкупала и завораживала. Полищук любила улыбаться, щуря глаза. Полищук двенадцать лет воспитывала ребенка одна, была для него и папой и мамой. Добавим, что первое время в Москве она с маленьким сыном жила на съемной квартире, спала на одной кровати. Несмотря на трудности, она улыбалась и никогда ни на что не жаловалась. Любовь Григорьевна всегда считала, что самое замечательное, что есть у женщины, это ее улыбка.

Российскую актрису часто называли советской Софи Лорен. У нее и итальянской звезды есть что-то общее в разрезе глаз. Многие мужчины считали, что у Любови Полищук глаза колдовские. Именно из-за некоторого сходства с зарубежной знаменитостью Полищук очень долго не получала главные роли.

Она была разноплановой актрисой, могла играть и графинь, и обычных женщин, и мужские роли (ей наклеивали бороду и усы).

Икона стиля

Одевалась Любовь Полищук в то, что ей было удобно. Знаменитая артистка никогда не могла знать, куда попадет после киносъемки: на постановку, на запись, в гости либо домой.

Любовь Полищук была иконой стиля. Знаменитая артистка любила теплые тона, синий и голубой цвет. Порой она надевала рваные джинсы, джинсовую куртку и свитер. А когда актрисе хотелось “похулиганить”, то в ход шли мини-шорты, кофта и жилетка от Dior.

Для посещения светских мероприятий, что актриса крайне не любила, она выбирала классику. Любовь Григорьевна всегда следила за собой, делала различные маски для лица по народным рецептам и принимала травяные ванны.