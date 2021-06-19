Рита Дакота пофилософствовала об идеальном романтическом союзе: “Отношения мечты – это не удача”

Популярная певица Рита Дакота разместила на своей странице в Instagram публикацию, которую посвятила тематике достижения идеальных отношений между возлюбленными. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Главным визуальным составляющим публикации стал мини-коллаж из трех фотоснимков, на которых красотка изображена вместе со своим нынешним возлюбленным – актером Федором Белогаем. Звездная пара запечатлена в очень романтическом и сентиментальном ракурсе: молодые люди нежно обнимают и целуют друг друга. Примечательно, что до отношений с телезвездой Рита Дакота долгое время состояла в альянсе со своим коллегой, певцом Владом Соколовским, однако в итоге роман знаменитостей закончился крахом. Нежные фото с любимым исполнительница сопроводила весьма пространными откровениями, основным лейтмотивом которых был некий “рецепт” от хозяйки аккаунта для того, как добиться романтических отношений, которые вызывают счастье, а не боль. При этом певица подчеркнула главный, по её мнению, нюанс: “Отношения мечты – это не удача!”. В качестве аналогии она привела работу над собственным телом в спортзале, когда достойный результат является преимущественно итогом упорного труда. Причем вероятность “счастливой случайности” звезда все же допускает, однако считает такой фактор уникальным. “Чем больше ты работаешь над собой (не над отношениями, а именно над собой) – тем лучше твои отношения. У здорового, гармоничного, осознанного человека – здоровые, гармоничные, осознанные отношения. Личностный рост и духовный рост – лучший вклад в отношения”, – резюмировала Рита Дакота.

Стоит отметить, что очень многие фолловеры выразили солидарность с мнением певицы, однако среди посетителей микроблога нашлось несколько человек, посчитавших нужным сделать важные уточнения. В частности, одна из подписчиц подчеркнула, что для настоящих и искренних отношений важна обоюдность их участников в работе над собой, о которой упомянула звезда сцены. Большинство же поклонников хозяйки аккаунта предпочло несколько абстрагироваться от обсуждения темы её откровений и высказало свое восхищение красотой и романтичностью образа на фото звездной пары – Риты Дакоты и Федора Белогая. За день публикация собрала более 100 тысяч “лайков”.