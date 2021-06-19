Пугачева поздравлиа Галкина с 45-летием: «Благодарю небеса, что ты пришел»

Алла Пугачева на дне рождении Максима Галкина произнесла трогательный пост. Она поблагодарила небеса за то, что ведущий появился в ее жизни.

Максим Галкин по случаю 45-летия устроил праздник, куда пригласил близких людей и друзей. Мероприятие проводилось на свежем воздухе. Именинник активно принимал поздравления, слушал шутки и песни, посвященные ему. В стороне не осталась и супруга ведущего Алла Пугачева. Она произнесла трогательный тост.

Для мероприятия Примадонна отечественной эстрады выбрала платье нежного оттенка, а свой образ дополнила пышной прической. Она хочет, чтобы у Максима Галкина жизнь была благополучной, а все беды и людская злоба обошли его стороной. Для Пугачевой супруг всегда останется молодым. Разница в возрасте, которая присутствует между мужем и женой, делает певицу еще более счастливой.

После тоста прозвучали громкие аплодисменты. Максим Галкин сразу же подошел к супруге и крепко обнял ее. В какой-то момент гости даже закричали: «Горько!».

Поздравить Галкина пришли многие звезды шоу-бизнеса. Среди них Иосиф Пригожин, Валерия, Александр Ревва, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Лайма Вайкуле,

Источник: radiokp.ru