В июле может выйти недорогой смартфон Xiaomi Mi CC10

Совсем скоро на полках магазинов может появиться новый смартфон недорогого сегмента. Xiaomi Mi CC10 ожидается уже в июле, его особенностью станет камера с 12-кратным и 120-кратным увеличением.

Xiaomi Mi CC10 будет смартфоном с невысоким ценником и при этом актуальными техническими характеристиками. Легкий и комфортный в пользовании девайс построят на базе однокристальной мобильной платформы Snapdragon 870 или Snapdragon 775G от Qualcomm. Высокий уровень многозадачности устройству обеспечивает 8-гигабайтный модуль оперативной памяти. Дисплейная панель аппарата выполнена по технологии OLED.

Все остальные параметры нового смартфона недорогой категории станут известны ближе к официальной презентации аппарата. Пока что Xiaomi Mi CC10 является лишь китайской версией устройства. Далее он будет перевыпущен для глобального рынка с названием Mi Note 11. Выход в продажу этой модификации стоит ожидать не раньше августа, а то и сентября текущего года.

Источник: www.ixbt.com