 

Число погибших при крушении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек

19.06.2021, 9:28, Новости дня
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Число погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек, сообщил руководитель регионального отделения ДОСААФ РФ по Кемеровской области Виктор Шемоханов.

Шемоханов сообщил, что «два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек». Всего «на борту было 17 парашютистов и два члена экипажа», передает ТАСС.

Вместе с тем врач Кемеровского областного центра медицины катастроф Евгений Чернов сообщил, что при крушении самолета погибли четыре человека – два инструктора-парашютиста и два пилота, передает РИА «Новости».

Между тем по факту крушения началась доследственная проверка, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении СК на транспорте.

«Предварительно установлено, что 19 июня 2021 года около 10 часов местного времени самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета со спортсменами-парашютистами погибли семь человек. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней тяжести.



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