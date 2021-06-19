Число пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек

Количество пострадавших во время сильных дождей и подтоплений в Ялте увеличилось до 18 человек, еще один человек пропал, ведутся его поиски, сообщила мэр города Янина Павленко.

Павленко сообщила в Facebook, что «вследствие ЧС получили травмы 18 человек, из них двое госпитализированы, один пострадавший прооперирован»

Также известно об одном погибшем и о пропавшей без вести женщине – ее ищут.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.