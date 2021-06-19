В лист ожидания вакцинации против COVID-19 в Украине записалось более 700 тыс. человек

“По состоянию на 18 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 712 098 человек”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1877962209033542

В период с 17-го по 21 июня украинцам будет делать прививки 71 центр массовой вакцинации, сообщали в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 июня в стране первую дозу вакцины получило 1,7 млн человек, а 355,8 тыс. получили две прививки и завершили вакцинацию.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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