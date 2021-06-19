 

Рэпер Face: Я – Дмитрий Гордон

19.06.2021, 9:26, Новости дня
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На вопрос журналиста, какие книги он читает, Face рассказал, что часто перечитывает работы философов-стоиков и очень любит стоицизм, читает русскую классику, поэзию.

“Мне кажется, что особенно для моей профессии, для человека, который работает с текстами, очень важно читать постоянно, чтобы как минимум слова новые знать. Не говоря уже о том, что это развивает интеллект, это тренирует мозги”, – сказал Face.

“Какой-то вы не рэперный рэпер просто”, – отметил Гордон. “Я такой, да”, – согласился Дремин. “Да я вообще не рэпер, наверное. Не знаю кто. Я не знаю, кто я. Я – Дмитрий Гордон”, – пришел он к выводу.

“Логично”, – отметил Гордон.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Face рассказал также, что в театры обычно ходит, когда ему дарят билет, но хотел бы ходить чаще. Он побывал в Театре наций и театре “Мастерская Петра Фоменко”.

“Вы – культурный человек, слушайте. Вы – Дмитрий Гордон”, – отметил журналист.

“Я – Дмитрий Гордон”, – согласился рэпер.

Рэпер Face: В России нет свободы слова. У людей рабский, крепостной менталитет. Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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