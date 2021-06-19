В мире сделали 2,55 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация стартовала в 180 странах мира. За последние сутки сделали 37,3 млн прививок.

Лидерами по количеству введенных доз вакцины являются:

материковый Китай (966,7 млн доз);

страны Евросоюза (319,3 млн доз, полностью вакцинировано 27,1% населения);

США (316 млн доз, полностью вакцинировано 44,7% населения);

Индия (272 млн доз, полностью вакцинировано 3,7% населения);

Бразилия (86,5 млн доз, полностью вакцинировано 11,6% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,3%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 июня в стране сделали более 2 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,7 млн человек, завершили вакцинацию уже 355,8 тыс. украинцев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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