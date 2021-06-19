Insider – «первородный грех Америки» — Байден признал День отмены рабства государственным праздником

Президент США Джо Байден подписал указ о признании 19 июня, Дня отмены рабства, государственным праздником, пишет Insider. По словам главы Белого дома, эта «весомая и сильная дата» признаёт «первородный грех Америки», его «ужасающие последствия» и способность страны «стать лучшей версией себя».



Reuters

В четверг 17 июня президент США Джо Байден подписал указ о признании Дня отмены рабства 19 июня государственным праздником, пишет Insider.

Церемонию подписания открыла вице-президент Камала Харрис, которая отметила достижения темнокожих активистов, давно выступающих за то, чтобы День отмены рабства стал официальным общегосударственным праздником.

«Государственные праздники имеют большое значение. Это дни, в которые мы как одна страна решаем взять паузу, подвести итоги и зачастую признать нашу историю», — объявила политик.

Байден подчеркнул, что новый праздник признаёт «первородный грех Америки» и способность страны «стать лучшей версией себя».

«День отмены рабства знаменует и длинную тёмную ночь, которую представляли из себя рабство и угнетение, и обещание светлого будущего утром. Мне кажется, это очень весомая и сильная дата. Это день, когда мы вспоминаем, как запятнало рабство нашу страну и к каким ужасающим последствиям, ощущаемым и по сей день, оно привело», — цитирует издание американского лидера.

Также в своём заявлении президент упомянул об инициативах его администрации, направленных на борьбу с расовым неравенством в сфере материального достатка и прочими видами дискриминации, а также на улучшение системы здравоохранения для темнокожих сообществ.

Как напоминает Insider, в среду 16 июня в палате представителей США 415 конгрессменов проголосовали за присвоение Дню отмены рабства статуса государственного праздника. Против выступили 14 политиков — все республиканцы. В сенате соответствующий законопроект поддержали единогласно.

День отмены рабства стал 11-ым официально признанным государственным праздником США. До этого последний раз подобный статус присваивался около 40 лет назад — Дню Мартина Лютера Кинга, посвящённого известному борцу за права темнокожих и лауреату Нобелевской премии мира.

Как отмечает Insider, День отмены рабства, который также часто называют Днём свободы и Днём эмансипации, празднуется 19 июня, поскольку в этот день в 1865 году в конце Гражданской войны солдаты Союза прибыли залив Галвстон, штат Техас, и объявили об освобождении 250 тыс. темнокожих рабов, по сути, положив конец рабству на последней территории конфедератов.

Праздник стали отмечать с конца XIX века и признавали в 47 штатах и в столице Вашингтоне. Кампания за то, чтобы сделать День отмены рабства государственным праздником, активизировалась в прошлом году на фоне протестов против расовой несправедливости, охвативших страну после убийства Джорджа Флойда.

Хотя в конгрессе законопроект о присвоении 19 июня статуса государственного праздника поддержали по большому счёту обе партии, и Демократическая, и Республиканская, некоторые представители последней выразили опасения, что появление ещё одного оплачиваемого выходного может дорого стоить, и предлагали сначала убрать какой-нибудь другой праздник и только затем вводить новый.