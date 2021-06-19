«Трёхходовочка Трампа» – в комплименте Путина в адрес Байдена CNN увидел скрытый укол

Хотя после окончания саммита в Женеве президент РФ Владимир Путин и похвалил Джо Байдена за профессионализм, отметив, что СМИ в целом неправильно представляют американского лидера, на самом деле он пытается исказить его образ, считает ведущий CNN Крис Куомо. По его мнению, Путин воспользовался «трёхходовочкой Трампа», намекнув на умственную неполноценность своего оппонента.

Совет от профессионалов: один из самых простых способов понять суть крупных саммитов и политических событий — это посмотреть, как этот сюжет освещается в СМИ и как его комментируют сразу после окончания мероприятия с разных сторон. И если попробовать применить этот способ к саммиту в Женеве, то посмотрите, что сразу после его окончания заявил Путин. Этот парень невероятно умён. Он бьёт по риторике правого крыла. Или всё-таки нет? Давайте послушаем.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Но тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего. Байден — профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас… Повторяю ещё раз: он собран, понимает, чего он хочет добиться и делает это очень искусно. Это сразу чувствуется.

Звучит знакомо? Кто-то даже говорит, что он сам не свой. Наверно, можно и так сказать. Это называется трёхходовочка Трампа. А теперь тоже самое мы слышим и от Путина. «Знаешь, а не такой уж ты и урод, как мне говорили». Очень умно. Очень умно: он делает выпад в сторону СМИ: «Я не верю в то, что американские СМИ говорят об американском лидере». И такие высказывания ведут к созданию искажённого образа президента США. Дескать, многие считают, что он умственно неполноценен. Вот что он здесь имеет в виду.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 июня 2021 года.