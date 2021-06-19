На XX съезде “Единой России” Дмитрий Медведев выступит с докладом “О культе личности и его последствиях”

На XX съезде крупнейшей в стране политической партии “Единая Россия” её председатель Дмитрий Медведев выступит с сообщением “О культе личности и его последствиях”, говорится в официальном пресс-релизе приёмной Медведева.

– В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и деятельности Бориса Ельцина. О заслугах Ельцина ещё при его жизни написано вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна роль Ельцина в подготовке и проведении демократических преобразований, в становлении Российской Федерации, в борьбе за построение рыночной экономики в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего и для будущего России. Речь о том, как постепенно складывался культ личности Ельцина, который превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений демократических принципов, – указано в пресс-релизе, который был разослан в крупнейшие российские СМИ.

Как нам стало известно, часть доклада будет прочитана Медведевым на закрытом заседании президиума “Единой России”. По информации из достоверного источника, в ней председатель партии планирует обратиться к проблеме культа личности в России после ухода Бориса Ельцина с поста Президента России.

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