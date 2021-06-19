На премии RЕПУТАЦИЯ 2021 отметили заслуги руководителей компаний рынка недвижимости

В рейтинг самых лучших топ-менеджеров вошли руководители ГК “КОРТРОС”.

В номинации “Собственник” – ​ Вениамин Голубицкий. Станислав Киселев – среди генеральных ​ директоров. Первое место в номинации “Директор по маркетингу” от ГК “КОРТРОС” взял Александр Веселов. Среди директоров по внешним коммуникациям девелоперского рынка в рейтинг премии вошла Ирина Опимах.

Стоит отметить, что в течение трех месяцев эксперты премии анализировали работу управленцев. Конкурсантам также дали возможность оценить своих же коллег-конкурентов внутри одной номинации, разумеется, только после оценки экспертного совета, в который входят представители органов федеральной и муниципальной власти, СМИ, профсообществ, специалисты ведущих консалтинговых компаний, а также рейтинговых, аудиторских и аналитических компаний.

“Это уникальная премия, оценивающая в первую очередь и по сути кадры, персоналии компаний и их экспертные качества. Реальная ценность сотрудника, уникальность и успешность его методов, подтвержденная эффективность и профессионализм — именно это выходит на первый план”, – отметила директор управления пресс-атташе ГК “КОРТРОС” Ирина Опимах.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что что ГК “КОРТРОС” вошла в топ-10 российских застройщиков, согласно рейтингу RAEX-600. В 2020 году девелопер ввел в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров недвижимости.