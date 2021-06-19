В России могут запретить браки между невакцинированными гражданами

Новый пакет мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции разработан в правительстве и будет принят в случае продолжения ухудшения статистических показателей.

В частности, планируется ввести запрет на заключение браков между невакцинированными гражданами.

– Как минимум один из родителей должен обладать Т-клеточным иммунитетом, чтобы передать его детям. Мы не имеем морального права быть в стороне и допустить появление потомства без иммунитета, – пояснил советник министра здравоохранения Натан Поклонский.

В новый пакет ограничений также входят планы по созданию отдельных секторов на стадионах для невакцинированных, маркировка специальных мест в общественном транспорте и строительство отдельных учебных заведений.

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