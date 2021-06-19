Ключи от машины на прикроватной тумбочке, мужские ботинки у двери: как отпугнуть злоумышленника, если вы живете одна

Восемнадцатилетняя Спенсер Барбоза живет в Онтарио (Канада) и регулярно выкладывает в TikTok ролики на разные темы. Последний ее цикл коротких видео посвящен безопасности женщин. Он привлек особое внимание пользователей. Многие хвалят и благодарят девушку за дельные советы, даже мужчины признают, что они разумные и могут помочь в реальной ситуации. Вот основные советы Спенсер, которые могут даже спасти вам жизнь.

Чтобы напасть было сложнее

В своем первом видео о безопасности, опубликованном в октябре прошлого года, Спенсер сказала: «Мне разбивает сердце сама необходимость снимать это видео, но оно очень актуально. Женщины каждый день подвергаются огромной опасности, а мои советы могут спасти жизнь. Поскольку большинство моих подписчиков — женщины, мне нужно, чтобы вы были в безопасности, и мне нужно, чтобы вы знали об этом».

Спенсер советует, если вы собираетесь прогуляться или бегать в одиночку, то не собирайте волосы в конский хвост. Это удобно и хорошо подходит для спорта, но это также даст преступнику возможность легко схватиться за ваши волосы и удержать вас. Почему в силовых парных видах спорта уместны только короткие стрижки? Потому что так противника тяжелее зафиксировать, его просто не за что схватить. Помните об этом, выходя из дома в одиночестве.

Не стесняйтесь кричать

Если вы действительно окажетесь в ситуации, когда кто-то схватит вас или вы почувствуете, что за вами следят, Спенсер советует главное: «Сразу же привлекайте к себе как можно больше внимания. Кричите. Лайте. Укусите его. Сходите с ума». Во втором своем ролике девушка даже советует пописать на злоумышленника, вести себя как «демон» и казаться «одержимой». Это приведет нападающего в замешательство, и он отступит.

Более того, Спенсер говорит, что, если вы чувствуете, что кто-то преследует вас, повернитесь и посмотрите в лицо преследователя. Это означает, что вы хорошо рассмотрите его, и он поймет, что вы его запомнили. Этот факт может заставить его отступить, ведь уже не будет эффекта неожиданности — главного оружия нападающих. Ни один преступник не хочет быть узнанным – воспользуйтесь этим.

Место имеет значение

Девушка из Онтарио также предположила, что нападение более вероятно на лестничной клетке, чем в лифте ночью, поэтому она советует воспользоваться лифтом. Конечно, это актуально, только если он пустой. А в своем последнем видео она предупреждает: «Где свет, там и безопасность. Если вы не видите, что происходит вокруг, вам не следует оставаться там в одиночестве». Из любого угла может выскочить преступник, вы не успеете среагировать, и никто не увидит, как на вас напали.

Также Спенсер советует взять с собой мини-лак для волос, если вы действительно чувствуете себя небезопасно. Это по сути тот же газовый баллончик, который действует не хуже. Он, конечно, не парализует противника, но на время дезориентирует его. Главное, быстро брызните прямо в глаза едкой жидкостью и бегите прочь. Действолвать нужно решительно и стремительно, тогда это точно сработает.

Мужские ботинки всегда должны стоять в коридоре

В некоторых других своих клипах Спенсер также предупреждает о потенциальных рисках оказаться дома одной. Она делится некоторыми советами, которые помогут отпугнуть злоумышленников. Во-первых, для женщин, которые живут без мужчины, стоит подумать о том, чтобы подобрать пару мужских рабочих ботинок.

Девушка предлагает: «Если вы живете одна или вы группа девушек, которые живут вместе, зайдите в комиссионный магазин, купите огромную пару рабочих ботинок, которые явно грязные и явно потертые, и оставьте их за дверью». Такой трюк заставит злоумышленника подумать, что там живет «большой, крутой чувак», и это, вероятно, его отпугнет. Можно также добавить куртку большого размера за дверью для усиления «устрашающего» эффекта.

Ключи от машины держите при себе

Спенсер советует перестать класть ключи от машины у входной двери, когда вы входите. Она говорит: «Это плохая идея. Вместо этого лучше оставить ключ от машины на прикроватной тумбочке. Если что-нибудь случится ночью, вы можете схватить ключ и нажать тревожную кнопку. Ваша автомобильная сигнализация сработает и разбудит соседей».

Также это может помочь, если преступник уже в доме. Закройтесь изнутри, выберитесь в окно с ключами в руке, сядьте в машину и уезжайте. Конечно, это актуально, только если вы живете в частном доме. В противном случае нажимайте кнопку сигнализации, выглядывайте в окно или выбегайте на балкон и поднимайте крик.

Осторожней о себе в социальных сетях!

Спенсер также предостерегает женщин от чрезмерного обсуждения всех подробностей своей частной жизни в социальных сетях. Она говорит: «Я вижу так много молодых девушек, которые публикуют информацию о своем местонахождении, рассказывая людям, что они одни дома. Не надо этого делать!» Итак, не пишите в свободном доступе, что вы одни дома, что это для вас обычное дело. Не обсуждайте, что будете делать одинокими вечерами.

Также умная девушка дала несколько общих советов о безопасности. Она заключила: «Если кто-то нападает на вас, не беспокойтесь о доброте. У вас очень сильный локоть. Ударьте его очень сильно». А если вы идете одни, то всегда следите за тем, что происходит вокруг. «Вы не должны писать текстовые сообщения на своем телефоне, лучше оглянитесь по сторонам», – говорит Спенсер.

Нужно сказать, что все эти советы действительно дельные и разумные. Женщины не перестают благодарить Спенсер в коментариях, а она рада, что смогла оградить кого-то от реальной беды. Примите к сведению эти правила, тогда ваша жизнь станет более безопасной.