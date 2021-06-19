Одежда, которую лучше не брать в секонд-хендах: себе дороже

Покупка одежды в секонд-хенде — отличный способ сэкономить, одеваясь при этом в вещи именитых брендов. Но все подряд брать там нельзя. В конце концов, покупка некоторых вещей может оказаться бесполезной тратой денег. Каких именно — об этом далее.

Одежда из флиса

В самих флисовых вещах из секонд-хенда нет ничего плохого. Но, покупая их, стоит учитывать особенность такого материала. Дело в том, что после дезинфекции, которую проходит любая вещь в секонде, флис почти перестает удерживать тепло. Толку от таких вещей мало.

Акцентные вещи

Вещи из приличного секонд-хенда порой не отличить от одежды, купленной в масс-маркете. Главное — не переборщить с ними, создавая лук только из ношеных вещей. В нем обязательно должны присутствовать новые, свежие вещи, купленные в обычных магазинах одежды.

Прежде чем потратить деньги на покупку акцентной вещи в секонд-хенде, подумайте дважды, а то и трижды. Под понятием “акцентная вещь” подразумевается пиджак, пальто и все, что будет составлять основу образа.

Дело в том, что именно на такую вещь будут падать взгляды окружающих. И если она будет выглядеть как из секонд-хенда, это сильно испортит образ. Даже если все остальные его элементы будут совершенно новыми.

Нижнее белье и купальники

С нижним бельем и купальниками из секонд-хенда и так все ясно — уж слишком много на них “энергетики” прошлого владельца. Редкий человек рискнет носить такие вещи после другого.

Пуховик

В секонд-хенде можно встретить хорошую верхнюю одежду почти за бесценок (особенно летом, когда о покупке пуховика еще никто не задумывается). Но будьте очень аккуратны с такой одеждой.

Дело в том, что во время дезинфицирующей обработки с пуховиками никто не церемонится — они идут в общей массе с остальной одеждой. Из-за неправильного обращения пух сбивается. Вряд ли скомканный наполнитель будет хорошо согревать в морозы.

Но стоит понимать, что в некоторых сетях секонд-хендов пуховики обрабатывают в химчистке. Если вы клиент именно такого магазина, тогда опасаться нечего.

Обтягивающая спортивная одежда

Спортивная одежда предназначена для физической активности. Представляете, сколько пота предыдущего хозяина она впитала? От одной мысли носить такую вещь не очень приятно, а если подумать о грибках, тогда вдвойне.

Особенно опасны в этом смысле обтягивающие спортивные вещи, максимально прилегающие к телу и впитывающие абсолютно все продукты жизнедеятельности.

Обувь

Обувь обуви рознь, но обычно брать ее в секонд-хенде — плохая затея. И дело не в красоте изделий, а в том, что любая обувь имеет свойство “подстраиваться” под ногу хозяина, особенно это касается стелек. Ношение таких туфель или ботинок чревато постоянными натираниями кожи и дискомфортом. Также не стоит упускать из виду вероятность передачи неприятных кожных проблем от прежнего хозяина пары к новому.

Но иногда в секонд-хендах попадается почти неношеная обувь — это хороший вариант, который можно рассмотреть. Обычно это касается изделий для детей.

Вещи с пятнами

И конечно же, нужно обходить стороной вещи с любыми пятнами. Если они не удалились в результате химической обработки, то и любые домашние попытки вряд ли увенчаются успехом. Скорее всего, деньги будут потрачены, а вещь уйдет на тряпки или сразу в мусорный бак.