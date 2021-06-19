 

Диетолог Бобровский предупредил о высоком риске смерти из-за неправильного питания

19.06.2021, 8:32, Разное
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Врач-диетолог Андрей Бобровский предупредил о высоком риске смерти при постоянном неправильном питании. По его словам, пищевые привычки человека прямо пропорционально отражаются на состоянии здоровья.
Из десяти наиболее распространенных причин смерти 60-70% связаны с неправильным питанием. В первую очередь, речь идет о несбалансированном рационе и употреблении некачественной пищи. К развитию патологий сердца, диабета и гипертонии приводит постоянное поедание сахара. Ожирение чревато инфарктом или же инсультом. К атеросклерозу ведет высокая концентрация животных жиров и простых углеводов.

Правильное питание предполагает не превышение нормы килокалорий при оптимальном соотношении белков, жиров и углеводов. В рационе человека как можно больше должно присутствовать натуральных продуктов. Необходимо, чтобы питание соответствовало характеру труда, поскольку в ряде случаев нужно увеличивать объем потребляемых калорий или же, напротив, уменьшать. По словам диетолога, также немаловажно воздерживаться от строгих запретов. Питание должно соответствовать вкусу человека, менять его необходимо постепенно.

Источник: lentv24.ru



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