Ученые назвали два условия для лучшего сжигания жира

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19.06.2021, 8:32, Разное
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Ученые из Испании после проведения исследования назвали два условия, которые необходимы для лучшего сжигания жира. Отмечается, что тренироваться необходимо во второй половине дня. К тому же перед физической активностью не помешает кофеин, замедляющий утомляемость и повышающий выносливость.
Чтобы активизировалось сжигание жира во время тренировки, перед ней мужчины стали принимать кофеин. Этот компонент также помогает снять усталость после спортивного занятия. В исследовании приняли участие 15 здоровых мужчин с ИМТ 18,5-28 единиц, средний возраст которых составил 32 года. Все испытуемые не курили, а в день употребляли 50 мг кофеина. В течение двух лет три раза в неделю они выполняли упражнения на выносливость. Кроме того, они занимались на велосипеде. Тренировки производились до полудня и вечером.

Напитки с кофеином не имели цвета и запаха, у испытуемых не было возможности их отличить по внешнему признаку. Ученые провели четыре основных эксперимента, практикуя разные комбинации. Во время выполнения упражнений у мужчин измерялась максимальная способность к окислению жира.

Существует определенная разница в скорости похудения. По словам ученых, прием кофеина улучшает процесс сжигания жира в любое время дня. Однако максимальная эффективность достигается после полудня.

Источник: inosmi.ru



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