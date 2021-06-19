Ученые назвали два условия для лучшего сжигания жира

Ученые из Испании после проведения исследования назвали два условия, которые необходимы для лучшего сжигания жира. Отмечается, что тренироваться необходимо во второй половине дня. К тому же перед физической активностью не помешает кофеин, замедляющий утомляемость и повышающий выносливость.

Чтобы активизировалось сжигание жира во время тренировки, перед ней мужчины стали принимать кофеин. Этот компонент также помогает снять усталость после спортивного занятия. В исследовании приняли участие 15 здоровых мужчин с ИМТ 18,5-28 единиц, средний возраст которых составил 32 года. Все испытуемые не курили, а в день употребляли 50 мг кофеина. В течение двух лет три раза в неделю они выполняли упражнения на выносливость. Кроме того, они занимались на велосипеде. Тренировки производились до полудня и вечером.

Напитки с кофеином не имели цвета и запаха, у испытуемых не было возможности их отличить по внешнему признаку. Ученые провели четыре основных эксперимента, практикуя разные комбинации. Во время выполнения упражнений у мужчин измерялась максимальная способность к окислению жира.

Существует определенная разница в скорости похудения. По словам ученых, прием кофеина улучшает процесс сжигания жира в любое время дня. Однако максимальная эффективность достигается после полудня.

Источник: inosmi.ru