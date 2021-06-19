 

Тарасов рассказал, как Костенко бросила его в начале отношений

19.06.2021, 8:32, Разное
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Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как модель Анастасия Костенко бросила его в самом начале отношений. Историей из личной жизни экс-супруг Ольги Бузовой поделился с подписчиками в социальной сети Instagram.
Дмитрий Тарасов рассказал, что через короткое время после знакомства Анастасия Костенко написала ему сообщение о том, что им лучше больше не встречаться. Спортсмен не ожидал такого поворота событий. Он решил подождать два дня, все обдумать, а потом приехал к модели домой, чтобы сесть спокойно и поговорить. Тарасов призвал ее больше никогда не вспоминать о прошлых отношениях друг друга. По словам спортсмена, Костенко смутил тот факт, что у него за плечами два неудачных брака.

В самом начале отношений Тарасов понял, что хочет создать с моделью крепкую семью. У пары было очень много общих тем, которые обсуждались до ночи. Тогда в нем и поселилась полная уверенность в желании вступить в брак в очередной раз.

Изображение взято с: Instagram @tarasov23
В то время паре было очень тяжело, поскольку против них оказалась настроена едва ли не вся страна. Все дело в том, что отношения Тарасова и Костенко начались практически сразу же после развода футболиста с Ольгой Бузовой.

Источник: www.instagram.com



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