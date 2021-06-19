Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе

Четверо пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии, остальные 11 – в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Цивилев сообщил в Instagram, что, по предварительным данным, «погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 – средней степени тяжести».

По его сведениям, на борту находились 19 человек.

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Вместе с тем источник в экстренных службах сообщил, что число пострадавших «выросло до 17 человек, семеро погибли», передает ТАСС.

Вертолет со спасателями вылетел на место ЧП, идут поисково-спасательные работы, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, передает РИА «Новости».

Представитель Западно-сибирской транспортной прокуратуры заявил, что экипаж судна сообщал об отказе одного из двигателей и при заходе на посадку столкнулся с лесным массивом.

«По предварительным данным, четыре человека погибло, четыре находятся в тяжелом состоянии», – добавили там.

В самолете, по предварительным данным, находилось 15 парашютистов и два члена экипажа.

Выяснилось также, что самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту РФ (ДОСААФ), сообщил источник, знакомый с обстоятельствами крушения.

«По предварительной информации, во время выполнения парашютных прыжков после взлета произошел отказ двигателя с последующей жесткой посадкой самолета L-410, (бортовой номер) RF-94603 (ДОСААФ)», – сказал он.

Ранее экстренные службы сообщали, что при крушении самолета со спортсменами-парашютистами погибли семь человек.