 

В Украине за сутки подтвердили 852 случая COVID-19

19.06.2021, 8:28, Новости дня
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Среди заболевших – 23 ребенка и 41 медик.

За сутки от коронавируса умерло 40 человек, выздоровело 2736 пациентов, а 571 заболевший был госпитализирован.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 2 229 044 человек, умерло 51 992 украинца, выздоровело 2 150 708 заболевших.

18 июня в стране провели 49 630 тестирований на коронавирус, в частности 26 463 – методом ПЦР, 8608 – методом ИФА, а также 14 559 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 10 656 207 ПЦР-тестов на COVID-19.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1877950459034717

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 177,5 млн случаев заражения, из них 3,8 млн – с летальным исходом.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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