Число умерших от коронавируса в Бразилии приближается к 500 тыс.

Бразилия занимает третье место в мире по числу подтвержденных случаев инфекции: в стране COVID-19 заболело 17,8 млн человек, умерло 498,5 тыс. пациентов.

На первом месте в мире по распространению коронавируса – США (33,5 млн заболевших, 601,6 млн умерших), на втором – Индия (29,8 млн заболевших, 383,5 тыс. умерших), на четвертом – Франция (5,8 млн заболевших, 110,9 тыс. умерших), на пятом – Турция (5,4 млн заболевших, 49 тыс. умерших).

Украина в списке – на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 52 тыс. человек, выздоровело 2,15 млн пациентов.

В мире по состоянию на 19 июня зафиксировали 177,8 млн случаев COVID-19, умерло 3,8 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—