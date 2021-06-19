 

В Украине сделали более 2 млн прививок против COVID-19

19.06.2021, 8:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

48 656 человек получили первую дозу вакцины, 18 445 получили вторую и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 1 700 711 человек, из них получили одну дозу – 1 700 709 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 355 790 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 056 499 прививок”, – говорится в сообщении.

18 июня вакцинацию проводили 566 мобильных бригад, также прививки делали в 920 прививочных пунктах.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1877962209033542

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.11 / Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности

16.01 / В Киевской области упал вертолет

01.05 / В Китае создали опреснитель морской воды нового типа

25.06 / Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений

18.06 / Россия возобновит авиасообщение с Турцией 22 июня

29.01 / Специалист рассказал, как пользоваться смартфоном с низким уровнем заряда батареи

03.10 / Трампа доставили в больницу — в целях предосторожности

29.01 / ПФР рассказал об индексации социальных выплат

19.09 / Юрий Назаров эмоционально рассказал о симптомах перенесенного коронавируса

31.03 / Handelsblatt – «суэцкий кризис» — симптом зашедшей в тупик глобализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика