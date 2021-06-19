В Украине сделали более 2 млн прививок против COVID-19

48 656 человек получили первую дозу вакцины, 18 445 получили вторую и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 1 700 711 человек, из них получили одну дозу – 1 700 709 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 355 790 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 056 499 прививок”, – говорится в сообщении.

18 июня вакцинацию проводили 566 мобильных бригад, также прививки делали в 920 прививочных пунктах.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1877962209033542

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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