 

В России зафиксирован рекорд по заболеваемости туберкулезом

19.06.2021, 8:20, Разное
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В России рекордно снизился уровень заболеваемости туберкулёзом. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На виртуальном мероприятии ВОЗ Мурашко заявил, что в настоящее время в стране наблюдается исторический минимум заболеваемости. По словам главы Минздрава, за последние 20 лет этот показатель в России снизился практически в три раза, при этом уровень смертности от болезни рухнул почти в пять раз, передаёт телеканал “360”.



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