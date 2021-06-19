 

Жителей столичного региона предупредили о повышенном давлении и жаре

19.06.2021, 8:20, Разное
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В ближайшее время на территории Москвы и Московской области будет очень жарко и повысится атмосферное давление. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды “Фобос” Александр Синенков.

По словам Синенкова, давление составит 757 миллиметров ртутного столба. При этом в столичном регионе будет дуть лёгкий южный ветер со скоростью от одного до семи метров в секунду, а температура воздуха может повыситься до 28 градусов тепла, сообщает телеканал “360”.



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