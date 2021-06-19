В Китае пересадили крысам-самцам матку и заставили их забеременеть

Ученые из Китая поделились подробностями пугающего эксперимента "в духе Франкенштейна", который западные защитники животных уже назвали "мерзостью".

Эксперимент был проведен учеными из Военно-морского медицинского Университета в Шанхае и было заявлено, что он может оказать "глубокое влияние на репродуктивную биологию".

Ученые не намекают на то, что подобное можно сделать и с людьми, однако в сми указывается, что ранее среди ученых появились разговоры о возможности трансплантации матки трансгендерным женщинам (то есть биологическим мужчинам).

Первым делом китайские специалисты "сшили" попарно крыс-самцов и крыс-самок, соединив их через боковую кожу и снабдив общими кровеносными сосудами. Это позволило им наблюдать за эмбриональным развитием пересаженной матки самцов под воздействием крови беременной. Перед этим самцам удалили яички.

Потом самцам искусственно вживили в живот крысиную матку, а когда она прижилась, имплантировали и в матку самца и в матку парной самки эмбрионы крысиных зародышей.

Часть зародышей благополучно перенесла эту процедуру и стали развиваться. Через 21,5 дней, нормальный срок крысиной беременности, каждой крысе в паре сделали кесарево сечение и извлекли маленьких крысят.

Этим крысятам позволили благополучно подрасти, достигнуть половой зрелости и произвести свое собственное потомство, чтобы выяснить, что у них не оказалось опасных болезней сердца, легких или печени.

"Нами была построена животная модель мужской беременности у млекопитающих", – заявлено в научной работе.

Всего было 46 парных крыс, и в общей сложности 562 эмбриона были перенесены в матки самок и 280 в матки самцов. В общей сложности 169 (30%) эмбрионов развились нормально в родных матках самок, тогда как только 27 (9%) эмбрионов развились нормально в пересаженных матках самцов.

К моменту появления на свет только десять детенышей выжили после того, как родились из мужской матки, но, как было указано выше, у них не было долговременных проблем со здоровьем.

Мужская беременность – невероятно редкое явление в природе – настолько редкое, что лишь syngnathidae – семейство рыб, в которое входят морские коньки, иглобрюхи и морские драконы, – единственный известный вид, у которого самцы вынашивают потомство во время беременности.

Исследование китайцев основано на более ранних экспериментах, в которых эмбрионы мыши были имплантированы в другие части мужского тела, а не в матку, но они развивались там только в течение очень короткого времени.

Поэтому в новом эксперименте китайцы разработали специальную "модель крысы", которая сняла бы эти ограничения, эффективно сшив самца и самку крысы вместе, чтобы создать единое соединенное существо.

Старший советник PETA (организации за этичное обращение с животными) по научной политике Эмили Макайвор уже назвала это исследование "откровенно мерзким".

"Хирургическое соединение двух чувствительных крыс, перенесших увечья и недели продолжительных страданий – неэтично и относится к сфере науки "Франкенштейна". У крыс такая же нервная система, как и у людей. Они чувствуют боль, страх, одиночество и радость, как и люди".

Авторы исследования далее пишут в своей статье следующее:

"Насколько нам известно, о беременности у самцов млекопитающих никогда не сообщалось. В этом исследовании мы построили крысиную модель беременности у самца и обнаружили, что трансплантированные эмбрионы способны развиваться до взрослой жизни в пересаженных матках самцов [соединенных с самкой] во время контакта с кровью беременной самки".

"Успешность всего эксперимента была очень низкой, но 10 детенышей были успешно рождены от самцов путем кесарева сечения. После того, как было проведено кесарево сечение, ученые обнаружили в матках самцов несколько аномальных мертвых плодов – явление, не наблюдаемое у тех крысят, кто родились в нормальных женских матках.

"Эти мертвые плоды отличались от нормальных по морфологии и цвету; они сопровождались атрофированной или опухшей плацентой", – указывают ученые.

По словам исследователей, были также те выжившие зародыши, которые жили всего два часа, а другие лишь более суток. При этом, по словам исследователей, их масса тела не сильно отличалась от массы тела, рожденных самкой.

Эмили Макайвор комментирует это следующими словами:

"В этом мерзком исследовании после кастрирования и насильственного соединения с самкой крысы самцы крыс были разрезаны и имплантированы маткой, и им были вставлены эмбрионы – все для того, чтобы установить, могут ли они успешно произвести потомство. Но главный результат здесь ненормальные мертвые плоды".

"Эти шокирующие эксперименты продиктованы исключительно любопытством и никак не способствуют нашему пониманию репродуктивной системы человека".

"Животные заслуживают уважения и оставления в покое, а не разведения в лабораториях, экспериментов и обращения с ними как с одноразовыми предметами".

Результаты данного эксперимента были опубликованы на сервере предпечатной подготовки материалов о биологии bioRxiv.org.