Археологи: хеттский храм оказался моделью Вселенной

Археологи еще раз обследовали древнее хеттское святилище – храм Язылыкая, построенный 3200 лет назад на территории современной Турции.

Вполне возможно, что это гигантская карта Вселенной и календарь. Выводы, которые некоторые специалисты признают спорными, приводятся в статье, опубликованной в Journal of Skyscape Archaeology.

Согласно исследованию, храм Язылыкая имел необычное назначение. По мнению археологов, древнее 3200-летнее святилище может представлять собой одновременно гигантскую карту космоса и календарь.

Язылыкая – это храм, который был одним из самых важных памятников Хеттской империи. Развалины хеттской столицы Чаттуш располагаются недалеко от современной деревни Богазкале в центральной Турции.

В Язылыкае хетты вырезали естественные скальные выходы, чтобы создать два пространства без крыш, на которых создавались рельефы их божеств. Это место датируется примерно 1230 годом до нашей эры.

Среди множества различных гипотез о предназначении данного святилища одна кажется очень правдоподобной. Швейцарские ученые Эберхард Сангер и Рита Готчи считают, что одно из двух помещений использовалось для новогодних церемоний, а другое служило мавзолеем для царя хеттов.

Археологи также предположили, что некоторые изображения богов служили хеттам в качестве календаря. Вполне возможно, что храм Язылыкая отражает представления древних хеттов о сотворении Вселенной и карте космоса.

Хетты были убеждены, что весь мир возник из хаоса и был распределен на трех уровнях: подземный мир, наземный и небо.

Исследования показали, что одна из групп божеств в Язылыкае изображает звезды, которые никогда не опускаются ниже горизонта. Другие образы скорее всего связаны с землей и подземным миром.

Другой аспект хеттской космологии заключался в периодическом обновлении жизни. Созданный древними людьми календарь отражает циклический взгляд на природу, например, смену дня и времен года.