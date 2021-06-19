Даже дети смогут повторить. Коротенькая молитва на здоровье мамам

9 мая – это не только День Победы над нацистской Германией, но также и международный День матери. В этот прекрасный праздник обязательно нужно поздравить каждому свою мамочку, подарить ей незабываемые эмоции. Ведь сколько всего прекрасного и хорошего она сделала для вас! Истинное материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях. Если же у вас есть негативные эмоции, связанные со словом “мама”, тогда примите тот факт, что она подарила вам жизнь. За это нужно благодарить Бога, молиться за нее, в особенности за ее здоровье.

В данной статье представлен текст молитвы, которую важно читать не только в День матери, а ежедневно.

Молитва за маму

“Боже, позаботься о моей мамочке. Пожалуйста, убереги ее и спаси от душевных и сердечных страданий, дай ей гармонию и спокойствие душевное. Убереги от болезней телесных и душевных, исцели ее сердце. Будь многомилостив, о Боже, к моей мамочке, дай силы и больше веры, надежды и терпения. Пожалуйста, услышь мольбу мою и прошение!

Не покидай, Боже, мою дорогую маму в различных несчастиях и тяжких бедах. Я верю в Твою защиту, о мой Бог! Пошли на нее обильные благословения. Я знаю, что Ты слышишь меня, ведь каждое мной произнесенное слово исходит от сердца. Я благодарю, Боже, что она у меня есть. Это ценный дар и милость. Аминь!”