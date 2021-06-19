Названы причины раздражительности во время диеты

Врач-диетолог Юлия Чехонина пояснила о причинах раздражительности человека, которая появляется во время соблюдения диет. Все дело в том, что при дефиците определенных продуктов снижается эмоциональный фон.

Если наблюдается нехватка триптофана, появляется раздражительность, плохое настроение, тревожность. Организм нуждается в этой кислоте, чтобы синтезировать серотонин. Именно данный гормон отвечает за хорошее настроение.

Изменение эмоционального фона провоцирует неполноценное питание, в частности, те случаи, когда не хватает белка. В ходе соблюдения диеты в 90% случаев у человека наблюдается плохое настроение.

Чтобы избежать подобных проблем, Чехонина порекомендовала добавить в рацион ряд продуктов. Для поддержания на должном уровне триптофана необходимо есть черную и красную икру. Если данный продукт не может быть в рационе человека постоянно из-за дороговизны, необходимо обратить внимание на более бюджетные варианты: орехи, твердые сыры, тофу, мясо курицы, индейки, кролика.