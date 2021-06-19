 

Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше

19.06.2021, 7:32, Новости дня
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Польская пресса сообщила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики».

Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости».

По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости».

При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов РФ и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.



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