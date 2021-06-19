 

При крушении самолета со спортсменами-парашютистами погибли семь человек

19.06.2021, 7:32, Новости дня
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В Кемеровской области разбился самолет L-410, на котором находились спортсмены-парашютисты, семь человек погибли, 13 пострадали, сообщают экстренные службы.

Как сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, самолет «взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт». Аэродром находится в Промышленновском районе Кузбасса, на его базе действует Кузбасский парашютный центр, передает ТАСС.

Представитель экстренных служб сообщил, что на самолете было «20 человек, из них семь погибли и 13 пострадали». В экстренных службах также рассказали, что «погибли два пилота», передает РИА «Новости».

Источник «Интерфакса» сообщил, что «у самолета отказал один из двигателей», после чего «командир принял решение об аварийной посадке на подходящей грунтовой поверхности».



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