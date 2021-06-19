 

Из-за плохих привычек и соблазнов в Мексике растёт число детей с ожирением

19.06.2021, 7:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За два последних года в Мексике пугающими темпами продолжает увеличиваться число людей с ожирением, в частности детей. Как передаёт NTD, эксперты считают, что всему виной плохие привычки и слишком большое количество соблазнов. Они отмечают, что нужно ограничить продажу нездоровой пищи с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Число людей, в частности детей с ожирением в Мексике продолжает увеличиваться пугающими темпами. За два последних года оно выросло на один процентный пункт до 10,3%. Это один из самых высоких показателей в мире.

САЛЬГАДО АРРОЙО, диетолог: Мы часто стремимся решать проблемы быстро, мы не организованы. Мои пациенты часто относятся к проблеме легкомысленно. Также мешает реклама. Переработанные продукты, которые не имеют никакой питательной ценности, очень доступны.

Эксперты отмечают, что всему виной — плохие привычки людей и слишком много соблазнов. Они отмечают, что нужно ограничить продажу нездоровой пищи с высоким содержанием сахара, соли и жира.

САЛЬГАДО АРРОЙО: Но знаете, что говорят многие родители? Они спрашивают, что в таком случае им есть. Ешьте только натуральное. Вот вам ответ. Измените своё питание именно таким образом.

Вес 16-летнего сына этой женщины – 137 килограммов. В январе у него также выявили COVID-19. Около месяца он провёл в отделении интенсивной терапии.

АНА МАРИЯ, мать ребёнка с ожирением: Мы оказываем большую поддержку моему сыну и врачам. Мы очень испугались. Необходимо задуматься, что мы делаем с нашими детьми.

Теперь многие родители также призывают ограничить продажу калорийной еды.

АНА МАРИЯ: Люди не слушают и просто продолжают есть, как и раньше. Предлагали не продавать вредную еду возле школ: чипсы, сладкую воду. Однако эту еду продолжают продавать.

Статистика показывает, что более 20% умерших от коронавируса в Мексике также страдали от ожирения.

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / МВД РФ начало проверку в связи с госпитализацией Навального

25.06 / Большой доклад сенаторов вскрыл проблемы в отношениях Франции и России

11.04 / Качество солнечных батарей помогли улучшить человеческие волосы

05.08 / При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии “Аль-Катаиб”. Жена и дочь премьера ранены

22.08 / Названа основная версия взрыва в Ярославле

11.09 / Рассекречены шпионские снимки лимузина Cadillac XT5

23.08 / Зеленский о вакцине против COVID-19: Во все очереди мы записаны

16.01 / В Вашингтоне возле пунктов вакцинации от COVID-19 будут бесплатно раздавать марихуану

02.06 / Ветеран Майман: Кива начал дружить с хозяином спортклуба, через несколько месяцев того застрелили и теперь клуб возглавляет охранник Кивы

04.05 / “Кризисы будут возникать и в дальнейшем”. Данилов назвал четыре урока пандемии COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика