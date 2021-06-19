 

В США не выпустили из порта круизный лайнер после выявления коронавируса у экипажа

19.06.2021, 7:28, Новости дня
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Компания Royal Caribbean International перенесла отправку одного из своих лайнеров из-за того, что у восьми членов его экипажа был обнаружен коронавирус, передаёт ABC. Как отмечается в сюжете канала, все заражённые ранее вакцинировались от COVID-19, однако прошли тестирование ещё до того, как вакцина в полной мере начала действовать.

А теперь — к новостям с морских просторов: круиз, который вот-вот должен был стартовать с соблюдением новых стандартов для предупреждения коронавирусной инфекции, отложили после выявления патогена у членов экипажа. С подробностями — наш корреспондент по транспорту Джио Бенитес. Доброе утро, Джио! 

ДЖИО БЕНИТЕС, корреспондент ABC News: Доброе утро, Робин! Речь о корабле компании Royal Caribbean International, который должен был отправиться в круиз 4 июля. Но отправление перенесли на 31 июля — и вот почему: у восьмерых членов экипажа тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. У шестерых из них при этом не наблюдалось симптомов, а ещё у двоих они были слабовыраженными. Все восемь ранее вакцинировались, однако — и это важный момент — проверялись на заражение коронавирусом они ещё до того, как вакцины в полной мере начали действовать. Круиз должен был стать для судна первым рейсом.  

Между тем, в компании теперь заявили, что будут требовать подтвердить вакцинацию от всех пассажиров, садящихся на их суда в США, за исключением портов Флориды. По данным Royal Caribbean International, власти Флориды ограничиваются тем, что лишь настоятельно рекомендуют гражданам вакцинироваться. Как известно, губернатор штата Рон де Сантис и Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) до сих пор ведут из-за этого спор, Робин. 

Джио, к нам также поступает информация о том, что американцам этим летом разрешат въезд в Европу. Вам известно что-то ещё по этой теме? 

ДЖИО БЕНИТЕС: Именно так — как ожидается, Евросоюз должен будет завтра начать давать рекомендации по ослаблению ограничений на въезд, однако чтобы это произошло, понадобится, чтобы каждая страна — член блока дала своё согласие. Впрочем, некоторые европейские страны для американцев уже открыты — включая Португалию, Францию, Испанию, Италию и ещё несколько, вы сейчас их видите на ваших экранах. Однако каждая из них выдвигает свои требования: некоторые требуют подтвердить вакцинацию, а некоторые — нет. Так что прежде чем планировать путешествие, придётся провести рекогносцировку, Робин. 

Провести рекогносцировку, ясно. Ну вы-то этим никогда не пренебрегаете. Спасибо вам, Джио. 

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года.



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