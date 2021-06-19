 

Российский подросток жестоко убил 14-летнюю девочку за отказ поцеловаться

19.06.2021, 7:22, Разное
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В Пензенской области местный 17-летний студент жестоко убил 14-летнюю девочку за отказ в поцелуе. Он пришёл в ярость из-за отвергнутых чувств.

Инцидент произошёл в посёлке Мокшан, где компания молодых людей распивала спиртное. Один из юношей решил проводить подругу до дома и попытался её поцеловать её в дороге, Не получив взаимности, он нанёс ей несколько ударов по голове, из-за чего школьница потеряла сознание. Затем он положил на её голову доску и начал на ней прыгать. В результате девочка скончалась. Преступник был задержан, сообщает РИА ФАН.



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