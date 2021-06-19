Цепкало назвал Лукашенко трусом: Испугался дискуссии с домохозяйкой Светой

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что считает президента Александра Лукашенко трусом. Он выпустил ролик на своем ютуб-канале, где перечислил сразу несколько причин.

Политик рассказал об обращении отца Софии Сапега к белорусскому президенту с просьбой отпустить его дочь. Напомним, Сапега была задержана силовиками вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем после посадки якобы заминированного самолета в Минске.

Цепкало заявил, что чувства отца понять можно, но человек, имеющий чувство собственного достоинства, не будет слушать “мольбы о помощи и жалостливые обращения”. Сильный человек, по его мнению, способен простить или хотя бы вступить в диалог.

“А этот испугался дискуссии с домохозяйкой Светой”, – заявил Цепкало, естественно, имея в виду Александра Лукашенко и Светлану Тихановскую. Оппозиционер отметил при этом, что у Тихановской нет опыта, а у Лукашенко “десять шагов преимущества”, однако он все равно испугался переговоров.

Валерий Цепкало сравнил действующего президента Белоруссии с предыдущим президентом Украины. “Я уважаю Петра Порошенко” – подчеркнул политик. По его словам, тот не испугался провести “сильную дискуссию” с Владимиром Зеленским на стадионе. Цепкало уверен, что украинцы относятся с уважением к “мужскому поступку” Порошенко – отказу цепляться за власть.

Оппозиционный политик подчеркнул, что Лукашенко поступает как трус, когда ждет просьб о помиловании “человека, который ни в чем не виновен”. Он заявил, что белорусский президент взял Сапегу в заложники и пристыдил силовиков, которые “ни за что взяли пацана” (Романа Протасевича – прим. автора).