Роспотребнадзор напомнил о пользе пищевых волокон

Клетчатка – это основа здорового питания. Роспотребнадзор напомнил о пользе пищевых волокон, объясняя, что они должны стать неотъемлемой частью ежедневного рациона.

Пищевые волокна, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника, наполняя желудок, способствуют возникновению чувства сытости, выделению необходимых соков и повышению усвоения пищи. Это некий «корм» для полезных микроорганизмов желудочно-кишечного тракта, поддерживающих необходимый состав микрофлоры, которая помогает организму нормально функционировать. Роспотребнадзор обозначил рекомендуемую суточную норму употребления пищевых волокон – это 30 граммов для взрослого человека.

Специалисты ведомства отметили, что пищевые волокна просто необходимы для естественной работы печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и кишечника. Клетчатка предупреждает запоры и способствует правильному обмену веществ, а вот её дефицит чреват серьёзными нарушениями ЖКТ, дисбактериозом, снижением функции иммунной системы, возникновением ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также желчнокаменной болезни.

К слову, пищевые волокна бывают двух видов: растворимые, содержащиеся в овощах, фруктах, бобовых культурах, и нерастворимые, ими славятся зерновые продукты. Возглавляют рейтинг растворимых пищевых волокон пектин (свёкла, морковь, болгарский перец, тыква, баклажаны, яблоки, абрикосы, вишня, ягоды, сливы, груши, цитрусовые) и альгинаты (морская капуста и все бурые водоросли). Клетчатка и целлюлоза – это нерастворимые пищевые волокна, они отлично удерживают воду, улучшают пищеварение, нормальную моторику кишечника и препятствуют появлению запоров.

Источник: www.gorodnabire.ru