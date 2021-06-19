Байден оценил вероятность запрета причащаться из-за поддержки абортов

Президент США Джо Байден сомневается, что американские католические епископы утвердят инициативу, из-за которой ему могут отказать в праве причащаться в католических храмах.

«Это личный вопрос. И я не думаю, что это произойдет», – приводит его слова ТАСС.

Конференция католических епископов США проголосовала за создание проекта инициативы, которая может привести к тому, что выступающие за аборты политики будут отлучены от участия в самом главном таинстве церкви. В США комментаторы считают, что инициативу о значении таинства евхаристии могут одобрить американские епископы, но Ватикан вряд ли ее утвердит. По данным СМИ, он уже пытался отговорить американцев от данного шага.

Напомним, Байден стал первым американским президентом-католиком примерно за 60 лет. До него это удавалось только Джону Кеннеди. Он регулярно посещает богослужения. В 2019 году ему было отказано в причастии в одной из церквей штата Южная Каролина из-за его поддержки права на аборт.