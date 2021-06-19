В столкновениях с полицией Израиля пострадали почти 400 палестинцев
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На Западном берегу реки Иордан произошли столкновения палестинцев с приграничной полицией Израиля, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.
«Общее число раненых, с которыми работали наши бригады сегодня, достигло 386», – сообщили в организации. Уточняется, что 286 человек получили отравления слезоточивым газом, 55 пострадали от резиновых пуль, 38 получили ожоги, еще семеро пострадали от светошумовых гранат.
Столкновения в основном происходили у населенных пунктов Бейта и Бейт-Даджан. В последние недели местные жители каждую пятницу устраивают шествие в направлении вершины горы Сабих, где Израиль ведет поселенческую деятельность. Полиция Израиля препятствуют демонстрациям, передает ТАСС.
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