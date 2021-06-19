BFMTV – арбуз и горчица — пользователи Tik Tok открывают новые вкусовые сочетания

В социальной сети Tik Tok новая популярная тенденция: пользователи снимают видео, на которых пробуют арбуз, намазанный горчицей. По их словам, это вкусно и пикантно. Впрочем, журналисты BFMTV, которые об этом рассказали в эфире, предложили ещё несколько таких же необычных рецептов для завтрака.

Всем привет! Надеюсь, вы сегодня утром голодны. Я хочу вам рассказать о новом челлендже в Tik Tok. Арбуз и горчица. 25 миллионов просмотров, представьте себе! И хотя вы тут со своим обычным сарказмом, знаете что, пользователи говорят, что это вкусно!

БЛОГЕР, пробуя арбуз с горчицей: Смотрите, какая ерунда.

Мне так нравится, как она удивляется, гляньте. Вау! Это так вкусно! Всё началось лишь пару недель назад с обыкновенного видео одного американца, который и дал этот совет.

БЛОГЕР: Возьмите сочный арбуз, нарежьте его дольками. Возьмите эту горчицу, нужно, чтобы она была французская, намажьте её на арбуз и приятного аппетита! Это так пикантно, так остро, она так хорошо сочетается со сладостью сока арбуза. Поверьте мне, это так вкусно!

Нет, это не французская горчица, эта горчица из США, у неё сладкий вкус. Магали Ранжен смогла вчера пообщаться по электронной почте с этим американцем, он живёт в Лос-Анжелесе. Он ей рассказал, что это его обычная еда на завтрак: два кусочка арбуза. И он хотел поделиться со всем миром этой хитростью. Он хочет заниматься этой темой, он создал новый аккаунт Tik Tok, где делится другими рецептами. Я выбрал два для завтрака. Смотрите. Например, небольшой банан с майонезом. Или сыр тофу с шоколадом. Думаю, после этого день у вас начнётся как на крыльях.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFMTV: Знаете, а попробуйте арбуз с сыром фета и бальзамическим соусом.

О, конечно, это очень вкусно.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.