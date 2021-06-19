 

Тайное голосование на съезде “ЕР” проведут в отдельном помещении

19.06.2021, 6:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

19 июня в “Экспоцентре” на Краснопресненской набережной в Москве пройдет съезд партии “Единая Россия”. Организаторы уделили максимальное внимание мерам эпидемиологической безопасности, что особенно важно в период распространения коронавирусной инфекции.

В частности, для тайного голосования будет организовано отдельно стоящее помещение. Организаторы съезда разделят потоки участников процедуры и попросят их соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, делегаты съезда смогут воспользоваться санитайзерами для дезинфекции рук и тач-панелей для голосования.

Во всех помещениях установят системы для обеззараживания воздуха. Желающие смогут сдать экспресс-тест на COVID-19 в специально организованном для этого пункте.

Из-за сложных эпидемиологических условий организаторы решили сократить количество журналистов, которые будут непосредственно освещать работу съезда “ЕР”. Меж тем, трансляция мероприятия будет доступна для всех желающих на официальном сайте партии и в социальных сетях.

Отметим, что число делегатов и гостей съезда также сокращено втрое. Участники заранее должны будут пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Организаторы будут раздавать участникам защитные маски каждые полчаса.

Напомним, делегаты должны будут утвердить список кандидатов, которые представят “Единую Россию” на сентябрьских выборах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Скандалы: Михаил Музраев хочет объясниться

20.11 / Мнение: Ни слова про Джулиани

19.11 / Егор Крид намерен похудеть ради татуировок

04.04 / Ученые выяснили самый болезненный тип расставания

19.09 / Лера Кудрявцева продемонстрировала, как готовится к именинам мужа

29.08 / Эксперт об угрозах Лукашенко ввести санкции: Мы готовы выстрелить себе в ногу

21.03 / Мнение: Увлекся. Интресный автор!

19.02 / На дороге в Москве загорелась машина

12.12 / Мнение: СССР 2077

27.08 / Ученые смогли доказать теорию о поглощающих звезды черных дырах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика