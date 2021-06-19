Мнение: Выпросили

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С мая турки упрашивали Россию восстановить авиасообщение, чтобы спасти курортный сезон.

Сначала хотели к концу мая восстановить авиасообщение. Затем с 1 июня, затем с 15 июня.

И вот, договорились. С 22 июня возобновляются авиарейсы в Турцию.

Для Турции это вопрос экономический, так как отсутствие российских туристов означает серьезную недополученную прибыль для турецкой туристической отрасли, которая активно давит на Эрдогана, чтобы тот договаривался с РФ.

Авиасообщение было приостановлено на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции и по счастливому совпадению после болтовни Эрдогана про "крымскую платформу", "дружбу с Украиной" и т.д. В итоге, Турция фактически получила 2 месяца прямых убытков и недополученной прибыли в тур.отрасли. В целом, вопрос с авиасообщением с Турцией носит как эпидемиологический, так и политический характер. Учтет ли этот момент друг Реджеп в своих будущих заявлениях, посмотрим осенью – летом он вряд ли будет стремиться обострять на российском направлении, чтобы внезапно самолеты снова перестали летать. По эпидемиологическим причинам конечно же.

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