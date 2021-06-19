Война миров, или Горе без ума

ЦСКА уволил тренера Ивицу Олича, не проработавшего в Ватутинках и трех месяцев. Но главные проблемы клуба — совсем в другой плоскости.

Ивица Олич. Фото: РИА Новости

Новость об уходе хорватского специалиста, не успевшего даже провести летние сборы с Акинфеевым и компанией, прилетела из красно-синего гнезда нежданно-негаданно. Лучший инсайдер отечественного футбола — комментатор Нобель Арустамян — так прокомментировал в своем Telegram-канале довольно удивительный ход конем: «Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникации внутри команды весной». Нет, конечно, молодой коуч, принявший бразды правления в апреле, с поставленной задачей не справился: под его руководством занимавшая 5-е место за семь туров до развязки столичная бригада финишировала шестой и не попала в еврокубки впервые за 20 лет. И потому указать на дверь легионеру с планшетом, что называется, формально не возбранялось. Однако логики в этом решении нет. Как не было ее и в момент назначения Ивицы Олича,

который никогда не тренировал самостоятельно и выиграл воинский тендер, по сути, только тем, что когда-то назабивал кучу мячей в армейской майке.

Но в нынешнем абсурдном и авантюрном ЦСКА такие повороты судьбы с переворотами в порядке вещей. Ведь «нарушение коммуникации» всегда начинается в верхах и уж потом перетекает на зеленый газон.

А на гребне цээсковской волны сейчас очень тесно и смутно. Это раньше за всё и вся отвечал Евгений Гинер, который в 2001-м не совсем легальными методами превратился в хозяина загибавшегося в ту пору футбольного аутсайдера. Молчаливый дядька с сигарой в зубах, отвечавший за «лужниковскую» ярмарку и владевший энергетическим бизнесом на Украине, очень быстро врубился в пятнистую тему и, действуя в стиле арабских шейхов, построил красно-синий «галактикос», переписав и год основания клуба, и книгу его рекордов.

Отсутствие диплома об образовании не помешало Евгению Ленноровичу завести дружбу с Романом Абрамовичем и другими крутыми чиновниками, время от времени оказывавшими поддержку открепившейся от армии дружине. Контракт ЦСКА с «Сибнефтью» на 54 миллиона долларов в 2004-м поразил народ едва ли не больше, чем исторический Кубок УЕФА, который мощная «банда» завоюет год спустя.

Харизматичный начальник лихо ворвется и в руководство премьер-лигой. И никого не удивит, что за время его царствования ЦСКА сотворит два золотых дубля, а слоган «Гинер все купил» станет своеобразным девизом. При этом наводивший на всех ужас патрон, не позволявший агентам распиливать на трансферах, сам гениально спекулировал кудесниками в бутсах, вызывая зависть у конкурентов. И даже в условиях кризиса держал клуб, не имевший за плечами монстров вроде «Лукойла», РЖД и «Газпрома», на плаву, а Игнашевич со товарищи продолжали побеждать на картофельных полях тех, кто сорил деньгами налево и направо.

Но ничто не вечно под луной. В 2019-м суровый босс, терпевший убытки в личных коммерческих предприятиях, не смог вернуть кредит в размере 280 млн долларов, взятый на возведение стадиона на Песчаной. А поскольку сумма общей задолженности перед ВЭБ была еще больше (322 миллиона «зеленых»), корпорация решила конвертировать долги ЦСКА в контрольный пакет акций и таким образом взять летящую в пропасть повозку под свое крыло. И многим тогда показалось, что с госфинансами и опытом Гинера к красно-синим вернутся, как пел Розенбаум, и погода, и надежды, и тепло друзей. Да и сам Евгений Леннорович, сохранивший должность президента, после подписания всех документов заявил: «Никакой кардинальной смены курса не произойдет, и команда по-прежнему будет решать серьезные задачи».

Но курс не просто сменился, а, простите, потерялся. Так бывает всегда, когда за футбольные дела берутся те, кто с трудом отличает офсайд от инсайда и кому игра 11×11 по большому счету до лампочки. Спросите хоть у болельщиков «Динамо», которое, несмотря на солидный бюджет с плеча ВТБ, с каждым годом опускается все ниже и ниже, так как никакой стратегии в Петровском парке просто не существует. Вот и в ЦСКА вместе с державными деньгами и покровителями пришел управленческий хаос. Безусловно, новый председатель Совета директоров Максим Орешкин, экономист и приближенная к «императору» особа, наладил финансовый быт коллектива, подыскав благодаря своему влиянию нужных спонсоров и рекламодателей. Но вот дела чисто физкультурные от этого солиднее не стали. Потому что утративший верховный контроль Гинер, знающий, как сколотить боевую команду, трансформировался, по сути, в заведующего спортивным блоком. Иными словами — он теперь менеджер среднего звена без права решающего голоса. Его вообще не видно и не слышно в медиапространстве. За него во всех смыслах отдувается генеральный директор Роман Бабаев. Более того, есть версия, что бессмертный оруженосец президента наделен даже большими полномочиями, так как имеет персональную поддержку в лице Сергея Иванова, давнего поклонника команды. И именно он гнет свою, противоположную банкирам линию.

Короче, единоличной властью сегодня не обладает никто. И потому в ЦСКА последний год творится натуральная дичь. Из некогда семейного круга выпадают верные сенсеи Сергей Овчинников и Виктор Онопко, которых увольняют посредством СМС. Легенда клуба Василий Березуцкий вслед за Виктором Гончаренко сбегает в «Краснодар». И если раньше скандалов, подобных спартаковским и динамовским, на Песчаной было не сыскать, так как Гинер на корню пресекал все внутренние конфликты и держал в узде тренеров, селекционеров и агентов, то теперь двухголовая (а может, и трехголовая) армейская гидра, заразившись вирусом идиотизма и соперничества, регулярно раскладывает дикие пасьянсы и извергает отнюдь не футбольный огонь.

Один человек (Орешкин) назначает Олича, другой (Бабаев) не находит с ним общего языка. Кто-то третий, видимо, дает шанс Алексею Березуцкому сыграть роль исполняющего обязанности главного тренера, а клуб, потерявший безупречную репутацию, рискует тем временем провалить очередной сезон.

Кто-то задаст вопрос: а почему влиятельная команда Орешкина, контролирующая финансовые потоки, не скинет Гинера, а с ним и Бабаева, с уже государственного корабля? Мысль интересная, но ребус со звездочкой. Как сбросить великана, при котором ЦСКА завоевал 7 Кубков страны, 7 Суперкубков, 6 чемпионских званий добирался до четвертьфинала Лиги чемпионов? Ведь окончательный уход популярной и знаковой персоны, вполне вероятно, донельзя разозлит фанатов, которые и так сходят с ума от происходящего. Да и где найти замену таким зубрам, собаку съевшим на трансферах и прочих «заговорах»?

…Самое печальное в армейской истории заключается в том, что нынешних владельцев из правительства, несмотря на их бурную деятельность, судьба команды волнует едва ли. То есть безответственно порулить и в одночасье разделить падающую сверху прибыль им любопытно, а грамотно играть вдолгую скучно. И глава ВЭБ РФ Игорь Шувалов не раз подчеркивал, что госкорпорация ведет непрерывный поиск инвестора, дабы передать ему непрофильный актив.

Но найдутся ли желающие содержать клуб, который словно возвращается в состояние 90-х, когда им вертели чеченцы и генералы?

Андрей Успенский

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