 

Голикова: Ряд стран готовы принимать россиян с российскими вакцинами

19.06.2021, 5:36, Новости дня
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Ряд государств высказали пожелание о том, что они готовы принимать россиян, вакцинированных российскими препаратами от коронавируса, в первую очередь вакциной Спутник V», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом она напомнила россиянам, что в каждой стране действует собственный режим приема иностранцев, передает РИА «Новости».

«Так что при принятии решения о посещении того или иного иностранного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены», – добавила она.

Кроме того, вице-премьер попросила россиян вакцинироваться от коронавируса при планировании отпуска, так как ряд государств будет пускать только вакцинированных.

Ранее Голикова сообщила, что РФ решила возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром.



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