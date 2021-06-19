Бездомным геям в Нью-Йорке собрались платить 1250 долларов в месяц

Власти Нью-Йорка и несколько благотворительных организаций решили провести социальный эксперимент, в рамках которого намерены выплачивать пособия группе бездомных молодых людей, сообщают СМИ.

В эксперименте примут участие 30–40 человек в возрасте 18–24 лет, которым негде жить. Как ожидается, им будут безвозмездно выплачивать по 1250 долларов в месяц в течение двух лет. Предусмотрена возможность предоставления им более крупных сумм для оплаты жилья. При этом сообщается, что в ходе отбора участников программы предпочтение будет отдаваться представителям этнических и сексуальных меньшинств, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

В ходе эксперимента хотят установить, будут ли выплаты способствовать поиску жилья и работы. Успехи участников эксперимента планируют сравнить с достижениями тех, кто получает меньшие выплаты или не получает их совсем. Часть из необходимого финансирования, которое составит примерно 2,5 млн долларов, возьмут из бюджета Нью-Йорка. Мэр Билл де Блазио выразил надежду, что программа поможет покончить с «беспризорностью среди молодежи» в городе.

В марте в США впервые согласовали выплату компенсаций жертвам расовой дискриминации. Власти города Эванстон (штат Иллинойс) первыми в США согласовали выделение финансирования на улучшение жилищных условий семьям афроамериканцев.