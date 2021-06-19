 

Власти Украины остановили трансляцию российского ТВ в отеле под Житомиром

19.06.2021, 5:36, Новости дня
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В отеле в Житомирской области прекращена ретрансляция российских каналов, сообщил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Ретрансляцию каналов «Россия 24», «Первый канал. Всемирная сеть», «НТВ Мир», ТНТ, «РТР-Планета» и других обнаружили в «гостинично-ресторанном комплексе» во вторник. По данным на пятницу, «иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра». Утверждается, что они не соответствуют требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, а также украинскому законодательству. Правоохранители и сотрудники нацсовета «провели разъяснительную беседу с руководством комплекса», передает РИА «Новости».



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