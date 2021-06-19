 

Иммунолог предрек закрытие метро в Москве из-за COVID-19

19.06.2021, 5:26, Разное
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Если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Москве продолжит ухудшаться, власти столицы могут пойти на “китайский” сценарий локдауна. Так считает российский аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

Этот сценарий предполагает запрет на выход из дома без острой необходимости, а также закрытие метрополитена. Болибок напомнил, что именно такой локдаун был введён в начале пандемии на “родине” коронавируса – в китайском Ухане, сообщает телеканал “Царьград”.



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