Le Monde: Россия наступает на независимые СМИ

17.06.2021 InoPressa

“Закрытие экономического интернет-издания “Vtimes”* в субботу, 12 июня, иллюстрирует наступление, которое ведет против независимых СМИ российская власть после того, как она приструнила телеканалы и крупные газеты”, – пишет корреспондент LeMonde в Москве Бенуа Виткин.

“По мнению Александра Губского, нынешний период выглядит как грустное дежавю. В 1998 году, накануне ужасного финансового кризиса, потрясшего Россию, этот журналист стал одним из основателей “Ведомостей”, уникальной экономической ежедневной газеты, поддерживаемой как Financial Times, так и The Wall Street Journal. В 2020 году дело всей его жизни развалилось. “Ведомости”, которые так гордились своей независимостью, купили два бизнесмена, связанные с властью”, – говорится в статье.

“Эта операция была на 100% политической, – вспоминает Александр Губский. – Кремль не обязательно хочет прямого контроля над каждым СМИ, но мысль о том, что некоторые из них выйдут из-под контроля, для него невыносима”.

“Губский и большинство его соратников покинули тонущий корабль, чтобы основать “Vtimes”*, интернет-издание с экономической информацией, которое быстро выделилось своей серьезностью, особенно в том, что касалось сферы новых технологий и экологических преобразований. Издание не лишало себя возможности затрагивать и политические темы, осмотрительно выкладывая их в разделе “общество”, – пишет Le Monde.

(…) “В свои 52 года Александр Губский во второй раз стал свидетелем краха задуманного им проекта: 3 июня сетевое издание объявило о своем закрытии с 12 числа. Причина: власти внесли издание в список “иностранных агентов” – в мае – в соответствии с законом 2018 года. Последствия очевидны: VTimes* стало токсичным, источники финансирования и рекламодатели обратились в бегство. “Для всех этот термин эквивалентен термину “враг народа” в сталинские времена”, – говорит Губский.

(…) “Случай с VTimes* – совсем не исключение в плане того, что выглядит как новое наступление российской власти на независимые СМИ. Одно из самых важных из них, “Медуза”*, чьи журналисты работают в основном из Латвии, было близко к закрытию после того, как в апреле его внесли в список “иностранных агентов”. Передышку ему дал лишь очень хорошо продуманный призыв к пожертвованиям. Агрегатор контента Newsru.com прекратил свою работу, осудив политическое давление на рекламодателей”, – отмечает Виткин.

(…) “Речь идет не о противниках, а о независимой прессе, – с сожалением говорит Александр Губский. – Просто власть знает только один язык: “с нами или против нас”. И такое видение относительно новое. До этого к небольшим или средним независимым СМИ относились терпимо”.

(…) “Первый президентский срок Владимира Путина с 2000 по 2004 год ознаменовался порой жестоким захватом телеканалов, которые национализировались или передавались в дружеские руки. Захват “Газпромом” дерзкого НТВ в 2001 году останется одной из отличительных черт правления Путина в то время, когда либеральные лозунги еще были в силе. С тех пор мир телевидения превратился в мир доведенной до крайности и сознательно истеричной пропаганды”, – напоминает автор статьи.

“Следующим этапом стало приведение к повиновению ведущих газет в середине 2010-х годов. Некоторые из них продолжали способствовать относительно свободному обсуждению идей, однако в них стал формироваться определенный подход как к политике, как и к отдельным областям бизнеса, начиная с нефтяного гиганта “Роснефть”. В этом контексте исключением стала “Новая газета”, – продолжает он. – (…) Ряд радиостанций также продолжают работать относительно самостоятельно, и не только знаменитое “Эхо Москвы”. Но и здесь тиски сжимаются”.

Газета приводит слова журналиста радиостанции, специализирующейся на бизнесе, который говорит, что они вынуждены маневрировать все больше и больше, а собственнику их здания звонили с угрозами после того, как радиостанция освещала последние протесты оппозиции, и спрашивали: ты хочешь потерять свои здания?

“В остальном в последние годы даже установился своего рода баланс. Специализированным или универсальным, федеральным или местным по своему охвату независимым изданиям удавалось работать относительно спокойно”, – пишет Le Monde. “Мир российских СМИ даже в довольно хорошей форме, – осмеливается утверждать политолог Кирилл Рогов из фонда “Либеральная миссия”. – Вы можете увидеть много качественных репортажей и особенно серьезных расследований. В РФ долго ничего не остается скрытым… Проблема в доступе к читателям, который проходит почти исключительно через социальные сети”.

(…) “Продолжающееся в последнее время наступление на независимые СМИ, помимо острой политической напряженности, объясняется еще и приближением парламентских выборов в сентябре, – говорится в статье. – (…) Существует также давление, которое оказывается на сами социальные сети [Twitter и другие сети являются объектами блокировок и штрафов, в том числе приказа об удалении политического контента], но оно менее эффективно, чем нападение на тех, кто производит контент напрямую”, – считает Кирилл Рогов.

“Наступление на независимые издания, по-видимому, является логическим следствием такого обуздания, “последней серией старой мыльной оперы”, – резюмирует Рогов. Изменилось и оружие: теперь используются не операции, связанные с участием в акционерном капитале, а законодательство и правосудие. Эту тенденцию также иллюстрирует участившееся судебное преследование отдельных журналистов. Опять же, эта тенденция не совсем нова, но темпы набирают обороты”, – сообщает автор публикации.

(…) “По мнению Сергея Смирнова, главного редактора интернет-СМИ “Медиазона”, специализирующегося на наблюдении за работой органов юстиции и правоохранительных органов, движущей силой недавних действий правительства против независимых СМИ является страх перед уличными демонстрациями. “Это их новая красная линия: нужно бороться со всем, что может усилить атмосферу протеста, и неважно, идет ли речь о СМИ, отдельном блогере, оппозиционере или вовлеченном в протесты актере…”, – поясняет он. Самого Смирнова в феврале суд приговорил к 25 суткам ареста по весьма причудливой причине: за ретвит чужой шутки в отношении него, где появилась фотография, на которой можно было прочитать дату несанкционированного митинга”, – говорится далее.

“(…) Пока это ручное управление, состоящее из предупреждений и единичных атак, – хочет верить Сергей Смирнов. – Если бы спецслужбы могли, они уничтожили бы все независимые издания, но, похоже, приказ еще не отдан”.