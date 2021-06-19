 

Худрук МХАТа рассказал о «стоячих овациях» на спектаклях с участием Бузовой

19.06.2021, 4:38, Новости дня
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Спектакль «Чудесный грузин» об Иосифе Сталине с участием Ольги Бузовой стал удавшимся экспериментом, сообщил худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

«Конечно, безусловно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует», – сказал он, добавив, что «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы». Он заявил, что приглашение таких известных личностей, как Бузова, не является для МХАТ самоцелью. По его словам, «это естественный момент». «Никто нам не запретит снова об этом подумать тогда, когда мы этого захотим», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, состоялся дебют Бузовой на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа признал, что театр «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в соцсетях.



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