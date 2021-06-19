 

Володин счел санкции Киева признанием Чемезова «оружейником года»

19.06.2021, 4:38, Новости дня
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Решение Украины ввести санкции против главы Ростеха Сергея Чемезова можно считать признанием его «оружейником года», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в Telegram заявил, что «можно сделать лишь один вывод» – корпорация «Ростех» эффективна. По его мнению, «санкции Зеленского – это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации «оружейник года». Как отметил спикер Госдумы, Чемезов «многое сделал: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной». Володин также напомнил, что санкции против Чемезова «уже вводились два года назад».

Напомним, Украина ввела санкции против четырех россиян, включая Чемезова.



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